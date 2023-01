Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis in Trier-Feyen im Dezember 2022 Foto: Portaflug Föhren

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Jetzt sind die Archäologen dran: Was das für die Bitburger Nord-Ost-Tangente bedeuten könnte

Der Bau der Nord-Ost-Tangente in Bitburg kommt voran, auch im laufenden Jahr soll es zügig weitergehen. Wie schnell es vorankommen könnte, ist aber ungewiss. Und das hat was mit einem verschwundenen Dorf zu tun.

Mord an 56-Jährigem in der Eifel: Bundeskriminalamt in Ermittlungen eingeschaltet

Der gewaltsamen Tod eines 56-jährigen Eifelers hat die Region erschüttert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Was bisher bekannt ist:

Risse im Kernkraftwerk Cattenom: Wurden minderwertige Ersatzteile eingebaut?

Foto: Andreas Feichtner 9 Bilder Lost Places in Trier und Umgebung

Die Risse in Rohren des Atomkraftwerks Cattenom sorgen weiter für Schlagzeilen. Nun besteht der Verdacht, dass bei der Herstellung von Ersatzteilen, die dafür verwendet werden sollen, geschlampt worden sein könnte.

Eifeler Politiker Gordon Schnieder wird neuer CDU-Fraktionschef

Die Entscheidung ist gefallen: Gordon Schnieder aus der Vulkaneifel soll neuer Fraktionschef der CDU im Mainzer Landtag werden. Wie es dazu kam.

Neue Vorgaben zur Mehrwegpflicht: Wie klappt es im Kreis Bernkastel-Wittlich?

Ab diesem Jahr gilt eine neue Mehrwegpflicht für die Gastronomie. Wir haben uns bei Bäckern, Metzgern, Anbietern von Mittagstisch und Imbissbesitzern umgehört, ob und wie stark sie die neuen Regelungen betreffen, was sie verändert haben oder sie schon vor der Verordnung Mehrweg angeboten haben.

Brennender LKW: A1 Richtung Saarbrücken gesperrt

Auf der Autobahn 1 im Hochwald ist nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag ein LKW in Brand geraten - kurz hinter der Baustelle. Das hat Folgen für den Verkehr Richtung Saarbrücken.

Zwischen Kinderbuch und Klippenspringen: Anna Bader kehrt in den Hunsrück zurück

Anna Bader ist mit ihrem Lebensgefährten und ihren beiden Kindern nach Morbach gezogen. Mit 39 Jahren hat sie für eine Spitzenathletin ein stolzes Alter. Doch beenden will sie ihre Karriere als Klippenspringerin noch nicht.

Foto: Roland Morgen 153 Bilder Ich freue mich ...

Die ersten Bewohner im Neubaugebiet Castelnau-Mattheis – „Angst haben wir hier oben nicht“

Wie ist es, als erste Bewohner in ein Neubaugebiet einzuziehen? Sonja und Markus Mergelmeyer können die Frage beantworten. Sie sind die Pioniere in Castelnau Mattheis und freuen sich über ihr neues Haus, auch wenn es noch an einigen Stellen hakt.

Land erteilt Müllmännern Abfuhr: Warum es für die Entsorgung der Flutschäden nicht mehr Geld gibt

Der regionale Abfallzweckverband hat dem Land mit einer Klage gedroht, sollten nicht sämtliche Entsorgungskosten der Flutabfälle übernommen werden. Genutzt hat die Drohung allerdings nichts. Und jetzt?