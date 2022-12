Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Eine neue Hiobsbotschaft: Galeria Karstadt Kaufhof könnte mehr Häuser schließen als bislang geplant. Foto: Roland Morgen

Internes Papier aufgetaucht: Sind auch die Galeria-Filialen in Trier in Gefahr?

Eine neue Hiobsbotschaft: Galeria Karstadt Kaufhof könnte mehr Häuser schließen als bislang geplant. Das geht aus einem internen Schreiben hervor. Schlechte Nachrichten für Doppelstandorte wie Trier.

Ein bisschen Hass, und dann...: Wie Jan Böhmermann die Trierer wieder für sich gewinnen will

„Jeder in Trier kennt einen Moselwinzer, der Böhmermann jetzt kacke findet“, sagt Jan Böhmermann - und verrät seine kühne Strategie für das Konzert in der Arena. Hier spricht er über trinkende Trierer, textende Affen und wie es zum Hit „Ich hab Polizei“ kam - fliehende Polizisten inklusive.

Das sind die Nominierten zur TV-Sportlerwahl 2022

Die Liste für die regionale Publikumswahl enthält eine Reihe neuer Gesichter. So können Sie über die Sieger in den acht Kategorien abstimmen.

Influencerin aus Kenn: Mit Haushaltstipps zum großen Instagram-Erfolg

Auf Instagram zeigt Liesa Maier täglich, wie sie ihren Haushalt organisiert. Mittlerweile hat sie rund 94.000 Follower. Ihr nächstes Ziel ist es, die 100.000er Marke zu knacken. Wie die Influencerin aus Kenn erfolgreich wurde - und wie sie auf Hassnachrichten reagiert.

Rechnet sich die Eifelquerbahn-Reaktivierung?

Für 15 stillgelegte Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz sieht eine Studie Potenzial für eine Wiederinbetriebnahme. Dazu gehört die Eifelquerbahn. Eine Machbarkeitsstudie ist auf den Weg gebracht. Was dabei ermittelt wurde, soll voraussichtlich im Lauf des ersten Quartals des kommenden Jahres verkündet werden.

Viele Urlauber 2022 in Wittlich – wie es 2023 im Tourismus weitergehen soll

Vor allem zum Wandern und Radfahren sind 2022 viele Besucher in die Stadt und ins Umland gekommen. Die Touristiker sind zufrieden und hoffen 2023 ebenfalls auf zahlreiche Gäste. Dafür sollen auch einige Projekte sorgen, die kommendes Jahr umgesetzt werden.

Lichtblick im Kampf um zwei Arztpraxen in der Eifel

Die gute Nachricht zuerst: Der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG ist es gelungen, einen neuen Allgemeinmediziner für die Praxis in Bitburg zu finden. Wer das ist - und wieso der Konflikt um Honorarleistungen in Höhe von 150.000 Euro weiter schwelt.