Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Abriss in Trier-West – Warum diese Hallen weg müssen (Fotos)

Schön waren die beiden Industriegebäude unweit des Benedikt-Labre-Hauses in Trier-West eigentlich nie gewesen. Nun werden sie abgerissen. Doch das ist noch nicht alles.

(Video) Nach Eskalation am Secret Club in Trier: Beschuldigter nimmt erstmals öffentlich Stellung

Die ersten Stunden am Freitagmorgen hat Michael E. in einer Zelle der Trierer Polizei verbracht — wegen der vorausgegangenen Attacken auf die Beamten. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert der 42-Jährige jetzt erstmals öffentlich seine Sicht der Dinge.

Umzüge: „Noch mehr Auflagen dürfen nicht kommen“

Die schärferen Auflagen des neuen Polizei- und Ordnungsamtsgesetzes machen Karnevalsumzüge immer schwieriger. Wir haben bei Veranstaltern und Ordnungsämtern im Kreis Bernkastel-Wittlich nachgefragt, wie die Umzüge gelaufen sind.

Schön war es, nun ist es vorbei: So war die Fastnacht 2023

Noch einmal haben die Jecken am Karnevalsdienstag alles gegeben: In Bollendorf und Trier-Biewer, Oberemmel und Gerolstein wurde wie an den vergangenen TZagen kräftig gefeiert. Hier findet ihr alle Fotos und Berichte unserer Reporter zu Umzügen und Kappensitzungen.

Hotel Bitburger Hof und Eifeler Schnitzelhaus vor Verkauf – aber warum?

Ein weiterer gastronomischer Wechsel deutet sich an: Das Hotel Bitburger Hof soll verkauft werden. Wieso, das lässt sich nur schwer herausfinden

Lage in der Eifel prekär

Praxisinhaber und Verbände schlagen Alarm: Die Wartelisten werden immer länger, selbst Akutpatienten, die schnelle Hilfe brauchen, finden kurzfristig keinen Behandlungsplatz mehr. Woran das liegt und was sich ändern muss.

Messer-Angriff in Olzheim: Polizei verhaftet Jugendlichen (Update)

Nach der Messerstecherei am Sonntag in Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat die Polizei am Montag einen Verdächtigen festgenommen – einen Jugendlichen aus der Eifel. Zwei weitere mutmaßliche Angreifer sind ebenfalls ermittelt.

Erst Sonne, jetzt Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

Jecken in der Region wurden besonders am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag vom Wetter verwöhnt: Viel Sonnenschein und teilweise über 15 Grad. Doch so mild geht es nicht weiter.

Afa in Hermeskeil: „Wenig Berührung“ bis „unsicheres Gefühl“

In der Afa in Hermeskeil wird es seit Oktober immer voller. Mehr als 1600 Menschen leben dort derzeit. Wie macht sich das in der Stadt bemerkbar? Wie nehmen die Hermeskeiler die Situation wahr? Der Versuch eines Stimmungsbildes.

Ukraine-Fotos: „Diese Bilder können krank machen!“

Zum kommenden Jahrestag des russischen Angriffes werden die Schreckensbilder aus Butscha und dem Rest der Ukraine wieder in allen Medien zu sehen sein. Doch was machen diese Bilder mit uns? Medienwissenschatlerinnen der Uni Trier berichten davon, wie man eine Traumatisierung vermeiden kann.