Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Industriegebiet Trierweiler einen Geldautomaten gesprengt. Der Pavillon drumherum ist zerstört. Foto: Agentur Siko

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie an diesen Weihnachtstagen über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Zwei Autos stoßen in der Trierer Innenstadt zusammen – mehrere Verletzte

Am Mittwoch gab es einen Unfall an der Kreuzung Kaiserstraße/Gerty-Spies-Straße. Dadurch kommt es bis zur Südallee zu Verkehrsbehinderungen.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Trierweiler – ohne Erfolg für die Täter (Update)

In der Nacht zu Mittwoch ist im Industriegebiet ein Geldautomat gesprengt worden – die Täter flüchteten jedoch ohne Beute. Was bisher bekannt ist.

Schlussspurt bei Edeka Quint in Heiligkreuz – Was Kunden dort bis Silvester noch erwartet

Der alte Edeka in Heiligkreuz ist bald Geschichte. Vor Schließung und Abriss wartet auf die Kunden aber noch eine Sonderaktion.

Hells Angels im Visier der Fahnder: Rocker aus der Region Trier sitzt in Untersuchungshaft

In diesem Jahr gab es auch in Rheinland-Pfalz schon mehrere Razzien gegen die Hells Angels. Jetzt hat der Mainzer Justizminister Herbert Mertin Details über die jüngste Polizeiaktion gegen die Rockergruppierung verraten.

Sperrung B 50: So läuft es auf der Baustelle zwischen Oberweis und Neuerburg

Seit Ende September wird an der Bundesstraße 50 von Oberweis in Richtung Neuerburg gebaut. Dafür bleibt die Straße vorerst gesperrt. Wann sie wieder für den Verkehr freigegeben wird, steht schon fest.

Goodbye nach 335 Jahren: Was die Schließung der Jünkerather Eisenküche für Mitarbeiter und Gemeinde bedeutet

Eine Reihe nicht nachvollziehbarer Fehlentscheidungen der Betreibergesellschaft führt in die Insolvenz, rund einhundert Beschäftigte verlieren ihre Jobs und mit den Folgen der Pleite wird ein ganzer Ort zu kämpfen haben. Über ein Ende mit Ansage.

Der kleinsten Gemeinde Deutschlands wurde ihr Wappen verboten – nun gibt es Ersatz

Eine Behörde hatte der Gemeinde Dierfeld die Nutzung ihres Wappens untersagt, da es identisch mit dem Familienwappen des Adelsgeschlechts von Greve-Dierfeld war. Die Familie bewohnt das ehemalige Jagdschloss der Grafen von Manderscheid seit 1909. Wie die Suche nach einem neuen Wappen ausging.