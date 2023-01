Nachrichten im Überblick : Das ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Personen steigen im Bankenviertel Kirchberg in Luxemburg aus der Tram. Seit 1. März 2020 ist Luxemburg das erste Land der Welt, in dem man für Busse und Bahnen keine Fahrkarten mehr braucht. Foto: dpa/Harald Tittel

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Der Fall A.: In der Pfarrchronik Revolutionär, in Wirklichkeit Intensivtäter?

Die Bettinger Pfarrchronik beschreibt unter anderem die Arbeit eines Mannes, der in der „Stein-Studie“ des Missbrauchs an 22 Jugendlichen bezichtigt wird. Nur: Zu den schon länger bekannten Vorwürfen fehlt in der Chronik jedes Wort, erzählt unser Reporter Christian Thome. Wieso?

Ungefährlicher Benzinregen? Jeder dritte Kerosinablass passiert über rheinland-pfälzischem Gebiet

Beim Thema Kerosinablass durch Flugzeuge geben Umweltbundesamt und Mainzer Umweltministerium Entwarnung. Wie ist es zu erklären, dass die von offiziellen Stellen verteilten Beruhigungspillen offensichtlich nicht wirken?

Baldauf soll CDU-Landesvorsitzender bleiben

Gut zwei Stunden diskutieren die Christdemokraten über den angekündigten Rücktritt des Fraktionschefs. Als Parteichef soll er aber weitermachen und die angestrebte Erneuerung voranbringen.

„Meine Geschichte ist zu Ende erzählt“ – Herminchen nimmt Abschied von der Bühne

Seit Torsten Resch vor 12 Jahren als Herminchen erstmals durch die Karnevalsbütten der Region fegte, ist die „ewig 29-Jährige“ von den hiesigen Bühnen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Doch Herminchen will aufhören – und gab uns ein exklusives Interview, bei dem Torsten Resch scheinbar gar nicht anwesend war.

Hermann Schäfer gestorben: „Wenn man sich wehrt, dann kann man auch was erreichen“

Als die Amerikaner vor mehr als 30 Jahren 1000 Bäume fällen wollten, um den Flugplatz in Bitburg zu erweitern, wehrte sich Hermann Schäfer – mit Erfolg. Jetzt ist der Umweltschützer im Alter von 84 Jahren gestorben.

In Höhe der Kylltalbrücke – LKW brennt auf der A 60 komplett aus

Weil in der Nacht zu Mittwoch ein LKW gebrannt hat, musste die A 60 zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem zeitweise voll gesperrt werden.

Das sind Luxemburgs größte Straßenbauprojekte für das Jahr 2023

In Luxemburg sind für 2023 einige größere Straßenbauprojekte geplant – einige werden weitergeführt und abgeschlossen, andere neu begonnen. Dafür nimmt die Regierung einiges an Geld in die Hand. Ein Überblick über die kostenintensivsten Straßenbauprojekte des neuen Jahres.

Wechselhaftes und windig bis stürmisches Wetter in der Region

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden in den kommenden Tagen wechselhafte und windige Wetterbedingungen erwartet. Wie die Chancen auf eine Rückkehr des Winters in den nächsten Tagen stehen, weiß unser Meteorologe Dominik Jung.

Modern, chic und rollstuhltauglich – Was eine Designerin aus Bitburg bei ihrer Mode anders macht

Die junge Modedesignerin Anna Franken hat das Label „Wundersee Fashion“ gegründet. Dabei macht sie nicht nur pfiffige, nachhaltige Kleidung, sondern sie hat eine besondere Zielgruppe: Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Die Mosel soll deutsche Zentrale der Wasserfliegerei werden

Der Maringer-Noviander Norbert Klippel hat die Wasserfliegerei zu seiner Passion gemacht. Welche Pläne der 71-Jährige nun verfolgt.