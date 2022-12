Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

L 141 neu zwischen Hetzerath und Kreisel Bekond: Die Auffahrt zur Autobahn ist fertig, nur noch Schilder und Planken fehlen. Foto: Monika Traut-Bonato

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Achtung, Autofahrer! In der Nacht zum Mittwoch gibt’s selbst an der Mosel Schnee

Zur Mitte der Woche könnte es in der Region Trier weiß werden. Volksfreund-Meteorologe Dominik Jung sagt einige Zentimeter Schnee bis ins Moseltal voraus. Und wie wird es an den Weihnachtstagen?

Investor will Pläne für Hotelgelände in Konz anpassen

Der Bauausschuss der Stadt Konz bleibt skeptisch, was die Vorstellungen eines Investors für das Gelände des ehemaligen Hotels Alt Conz angeht. Wie sich die Politik zu dem Großprojekt positioniert und wie es weitergeht.

Viele Baugrundstücke im Bitburger Land zu haben – doch es gibt auch Alternativen zum Neubau

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Bitburger Land ist trotz steigender Kosten ungebrochen. Eine Studie zeigt, dass der Trend zum Neubau womöglich auf einen falschen Weg führt.

Umleitung Hetzerath-Föhren wird wahrscheinlich in Rekordzeit fertig

Die L 141 neu zwischen Hetzerath und Kreisel Bekond wird in absehbarer Zeit wieder durchgängig befahrbar. Was sich für Autofahrer ändert und was bis dahin noch fehlt.

Medizinischer Notfall entpuppt sich als 4-Promille-Fahrt

Als die Polizei eintraf, um nach dem Rechten zu sehen, stellte sich die Situation etwas anders dar, als es Zeugen zunächst vermutet hatten. Womöglich war zeitweise auch der Gegenverkehr in Gefahr. Alle Infos.