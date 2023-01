Nachrichten im Überblick : So war der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Böhmermann gesteht: Davor hatte er „Schiss“ bei seinem Auftritt in Trier

Knapp drei Monate, nachdem er im ZDF-Magazin Royale über die Moselwinzer und ihren Wein herzog, traute sich Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in die Arena Trier. Im Podcast „Fest und Flauschig“ verriet der Satiriker nun, was ihn am meisten in der ältesten Stadt Deutschlands überrascht hat und warum er mit einem mulmigen Gefühl nach Trier kam.

Nur noch ein Schutthaufen – Das alte Polizeipräsidium Trier ist Geschichte (Fotos/Video)

Von den Gebäuden des ehemaligen Polizeipräsidiums ist nichts mehr zu sehen. So geht es auf dem Areal mit dem Projekt Hauptfeuerwache Trier weiter.

Zweitliga-Talent wechselt zu Eintracht Trier

Der SVE braucht im Kampf um den Klassenerhalt nicht nur mehr offensive Power, sondern auch mehr defensive Stabilität. Dabei mithelfen soll ein neuer Innenverteidiger, der vom SV Sandhausen kommt. Was von ihm zu halten ist, weiß Ex-Eintrachtler Daniel Ischdonat.

Nach Streit zwischen Sohn und Mutter: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt – das SEK war schon auf dem Weg (Fotos)

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Mutter hat am Samstag einen Polizeieinsatz in Trier ausgelöst. Bevor Spezialkräfte die Situation in der Stresemannstraße klären mussten, konnte die Polizei den mutmaßlich bewaffneten Mann überwältigen. Nun gibt es weitere Erkenntnisse.

Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis: Eine halbe Million Euro und Schusswaffen beschlagnahmt

Nach der internationalen Fahndung nach dem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis melden die Ermittler erste Erfolge. Im Großraum Paris wurden drei Männer festgenommen. 500.000 Euro Bargeld und mehrere Schusswaffen sollen beschlagnahmt worden sein.

Schluss mit Depri-Wetter: Jetzt gibt’s Schnee und bald auch Sonne!

Das trübe Schmuddelwetter verabschiedet sich langsam, die Flusspegel sinken und die Chancen auf Winterspaß in Eifel und Hunsrück steigen enorm.

Kündigung! Hort Heiligkreuz soll nach 30 Jahren raus aus seinen Räumen in der Grundschule

Die Grundschule Heiligkreuz wächst. Der seit mehr als 30 Jahren im Schulgebäude untergebrachte Hort soll dafür Räume freimachen. Wie geht es weiter für die 51 Kinder und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?