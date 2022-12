Nachrichten im Überblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Kältefrei an der Grundschule Osburg, Fernunterricht an der Moseltalschule Ehrang

An der Moseltalschule in Trier-Ehrang ist die Heizung so schwach, dass die Klassenräume kalt sind und die Schüler und Schülerinnen – wie zu Corona-Zeiten – in den Fernunterricht geschickt wurden. An der Grundschule Osburg ist die Heizung ebenfalls kaputt und die Kinder sind zu Hause. Was ist da los? Volksfreund-Redakteurin Christiane Wolff hat nachgefragt.

Pannenpanzer Puma in Trier getestet: Probleme seit langem bekannt

Schon auf dem Prüfstand in Trier hatte der „Vorzeigepanzer“ Puma zahlreiche Mängel offenbart, wie unsere Chefreporterin Katharina de Mos berichtet. Schon immer war das von Pannen geplagte Projekt für Berlin peinlich. Bringt der Puma die Verteidigungsministerin nun zu Fall?

Medikamente bleiben Mangelware: Was Apotheker Patienten nun raten

Auch in der Region Trier sind einige Arzneimittel nicht vorrätig. Manche Apotheken stellen daher Säfte und Zäpfchen für Kinder selbst her. Die Gründe für den Mangel sind vielfältig.

In Wittlich-Wengerohr entsteht ein weiteres Neubaugebiet

Baugrundstücke sind in der Säubrennerstadt meistens Mangelware. Doch nach der Erschließung des Neubaugebiets „In der Spitz“ im Stadtteil Dorf will die Stadt Wittlich nun auch nahe des Industriegebiets in Wengerohr ein Wohngebiet zum Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern schaffen.

Waschmittel, Kaffee, Babykost: Zur Dauner Tafel kommen mehr Menschen für das Nötigste

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist der Personenkreis, den die Dauner Tafel betreut, noch größer geworden: Mehr als 900 Menschen sind es zurzeit. Wie meistern die Ehrenamtlichen das? Unsere Kollegin Brigitte Bettscheider hat sich an einem Ausgabetag umgeschaut.

Praxis durchsucht - so laufen die Ermittlungen gegen Arzt aus Trier

Einen Monat, nachdem Zivilfahnder Praxisräume in Trier durchsucht haben, geht die Staatsanwaltschaft von langen Ermittlungen aus. Was Abrechnungsbetrug die Allgemeinheit kostet, wie oft er vorkommt und was die Krankenkassen fordern.

Spiegelglatte Straßen am Montag - ab morgen wird es wärmer

Stellenweise eisglatt war es in der Nacht zu Montag und am Morgen: Fußgänger und Autofahrer mussten auf ihren Wegen aufpassen, Busse fuhren nicht. Doch ab Dienstag klettern die Temperaturen nach oben.

Feuerwehreinsatz am Morgen: Wenn die Couch brennt

In einer Wohnung in Trier-Euren hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwerk in Trier: Hier dürft ihr nicht böllern!

Warum die Stadt Trier - wie bereits im vergangenen Jahr - erneut an Silvester ein Feuerwerksverbot für Teile der Trierer Innenstadt verhängt.

Hauptfriedhof in Trier: Was wird aus dem Portalgebäude?

Eine Bilderausstellung des Vereins Stiller Stern Trier bringt etwas Leben in das das verwaiste Eingangsgebäude des Hauptfriedhofs. Das wirft die Frage auf: Welche Perspektiven hat das 111 Jahre alte Denkmal überhaupt?