Nachrichten im Überblick : Das ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die neunjährige Marie tritt gegen Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft in "Klein gegen Groß" an. Foto: ARD

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel?

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Neunjährige Triererin bei TV-Show „Klein gegen Groß“ – Für diesen Moment hat sie lange geübt

Eineinhalb Jahre musste Marie Wustrau warten, bis sie vom ARD eine Antwort auf ihre Bewerbung für „Klein gegen Groß“ bekam. Doch jetzt ist es endlich so weit! Marie zeigt ihr Talent ganz Deutschland. Uns erzählt sie von ihrem großen Auftritt und verrät, welche Promis sie kennengelernt hat.

Erst in den Dom, dann auf den Thron – Trierer Narren feiern erstmals karnevalistischen Gottesdienst

Am 7. Januar soll endlich die große Stunde der Langzeit-Designierten schlagen: Im zweiten Ablauf werden Michael Molitor und Bianca Degen zum Trierer Prinzenpaar gekürt. Doch schon vorher stehen besondere Termine auf dem Programm.

Grundpreis wird anders berechnet – So viel müssen Eifeler 2023 mehr für Wasser bezahlen

Wer vom Eigenbetrieb Wasserversorgung des Eifelkreises versorgt wird, muss ab diesem Jahr einen höheren Grundpreis bezahlen, der sich am Verbrauch orientiert. Wir erklären, wie ab jetzt abgerechnet wird und wie viel teurer es wird.

Candle with Care: Mit handgemachten Kerzen etwas Gutes tun

Seit rund eineinhalb Jahren zieht Hanna Bales aus Trier selbst Kerzen und setzt sich mit „Candle with Care“ gleichzeitig für etwas Gutes ein. Im Volksfreund-Interview erzählt sie, wie aus einer spontanen Idee eine ganze Sammlung an Kerzen wurde.

Wallfahrtskirche Klausen: Darum hat Pater Albert Seul nun zwei Ziegen

Er ist kein Geistlicher, wie er im Buche steht: Pater Albert Seul aus Klausen spricht mit Katzen und lebt für Kirche und Kultur. Für 2023 plant der umtriebige Geistliche neue Projekte. Was er vor hat und wen der Tierfreund unbedingt einmal treffen möchte, verrät er im TV-Gespräch.

Warum die ehemalige Müllkippe in Mandern die Gemeinde noch eine Weile beschäftigen wird

In Mandern ist vor anderthalb Jahren Abfall von einem alten Gemeindemüllplatz an die Oberfläche getreten. Wie die Gemeinde damit umgegangen ist und warum das Kapitel so schnell wohl nicht beendet ist.