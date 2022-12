Nachrichten im Überblick : So waren die Weihnachtstage in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Labradorhündin Hattie wird für das Projekt „Papillon“ zum Therapiebegleithund ausgebildet. Mit im Bild: Gesundheitspädagogin Calita Mona. Foto: Pütz Karin

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie an diesen Weihnachtstagen über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Obdachlose in Trier: Hier wird ihnen geholfen

Besonders für Menschen ohne festen Wohnsitz ist die kalte Jahreszeit eine ungemütliche Situation – und zusätzliche Gefahr. Wie die Lage der Obdachlosen in Trier aktuell aussieht und wie soziale Einrichtungen helfen. Unser Autor Amadeus Wolff hat mit dem Leiter einer Hilfseinrichtung in Trier gesprochen.

Einkaufen in 15 Jahren: So haben die Innenstädte eine Chance

Stationäre Händler haben eine Zukunftschance, wenn sie ihre Kunden auf allen On- und Offline-Kanälen erreichen und sie individuell ansprechen, sagt der Trierer Professor Bernhard Swoboda im Gespräch mit unserer Redakteurin Birgit Markwitan. Und er appelliert an die Generation Z und die Millennials.

Mit 300 PS über die Dörfer: Unterwegs mit einem Busfahrer zwischen Wittlich und Bernkastel-Kues

Über Stammkunden, Fahrpreise und die „Plattener Geisterbahn“: Wir haben einen Busfahrer bei seinen Fahrten mit seinem Mercedes zwischen Wittlich und Bernkastel-Kues begleitet. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2022.

So war Christmas Moments in der Arena Trier

Die Band rund um Thomas Schwab brachte die Besucher mit ihrer Weihnachtsshow in Stimmung für die Festtage. Fotos unseres Mitarbeiters Julian Terres findet ihr hier.

Lange Wartezeiten: Was läuft schief in den Ausländerbehörden der Region?

Flüchtlingshelfer kritisieren, was in Ausländerbehörden passiert: Teils brauchen diese monatelang, um Anträge zu bearbeiten, der Umgangston ist rau, mehr Personal kaum zu finden. In Trier mussten Ukrainer, die eigentlich arbeiten wollten, daher weiter staatliche Leistungen beziehen. Was ist da los?

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Grippe-Welle: So viele Fälle hat es Ende eines Jahres schon lange nicht mehr gegeben

Über 2000 neue Influenza-Fälle hat es in der Woche vor Weihnachten in Rheinland-Pfalz gegeben. Unser Chefreporter Bernd Wientjes geht der Frage nach, ob der Höhepunkt der Welle damit erreicht ist.

Impfzentren schließen in Eifel und an der Mosel: So viele Injektionen wurden verabreicht

Zum Jahresende läuft die Finanzierung des Bundes für die Impfzentren aus. Auch die Einrichtungen in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück werden dann geschlossen oder sind es bereits. Wie viele Impfungen dort verteilt wurden und wo Menschen sich jetzt impfen lassen können.

Wie Hund Hattie Kindern krebskranker Eltern hilft

Labradorhündin Hattie wird für das Projekt „Papillon“ zum Therapiebegleithund ausgebildet. Sie soll die Kinderseelen stärken, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Ein Besuch bei Hattie und ihren neuen Freunden.

Und was ist sonst noch an Weihnachten passiert? Hier gibt es den Überblick über die wichtigsten Nachrichten von Samstag und Sonntag

Das sagen Biowinzer zum geplanten Verbot von Pflanzenschutzmitteln im Moseltal

Lässt sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau, so wie man sich das in Brüssel vorstellt, auf Null reduzieren? Laut den EU-Reformplänen soll in Landschaftsschutzgebieten wie dem Moseltal selbst der Einsatz von natürlichen Spritzmitteln verboten werden. Wie die konventionellen Winzer haben auch die Biowinzer zu den Vorschlägen aus Brüssel eine klare Meinung. Volksfreund-Reporter Christian Moeris hat sie gefragt.

Zimmer frei? Wohnraum für Flüchtlinge dringend gesucht

Kommunen rufen Bürger auf, freie Wohnungen zu melden. Immer schwieriger wird es, die vielen Flüchtlinge unterzubringen. So mancher sorgt sich, was der Winter bringt., schreibt Reporterin Katharina de Mos

Thomas Henkel: Die Geschichte eines Lebens

Trier? Ein Umzug an die Mosel? Für Thomas Henkel wäre das lange undenkbar gewesen. Doch er zog an die Mosel, aus einem wunderschönen und einen traurigen Grund zugleich. Thomas Henkel starb drei Tage nach seinem 59. Geburtstag. Unser Kollege Marek Fritzen erzählt seine Geschichte, die zugleich der Auftakt zu seiner neuen Serie „Nachruf“ ist.

(Update) Polizei entschärft zwei Sprengsätze: Wollten Kriminelle einen Geldautomaten im Hunsrück knacken?

Möglicherweise hat die Polizei in Birkenfeld die Sprengung eines Geldautomaten verhindert - und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ungebetene Gäste: Diebe brechen an Heiligabend in Häuser ein

Schock an Heiligabend: Einbrecher haben in Üxheim

Best of 2022: Das Wunder von Wittlich

Als das Herz von Karl-Heinz Schwall plötzlich stillsteht, wird er dank des beherzten Zugreifens von Ersthelfern und der aus dem Fernsehen bekannten Hubschrauber- und Intensivärztin Doc Caro gerettet. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2022.

Krank an Weihnachten? Hier gibt es medizinische Hilfe

In diesem Jahr dürften viele Menschen verschnupft und hustend Weihnachten verbringen. Wegen der heftigen Erkältungswelle brauchen einige wohl auch über die Feiertage ärztliche Hilfe. Wo findet man die? Und welche Apotheken haben geöffnet?

Jahresrückblick 2022: Über Prominente im Gespräch und Kulturereignisse in der Region

Tefftival in Trier: „Ohne Vergangenheit keine Zukunft!“

Vieznoas, Lusthansa und die Albert Niesen Allstars: Das ausverkaufte Jubliäums-Tefftival begeistert mit einer Zeitreise durch die Trierer Musikgeschichte.

„Sind dankbar, dass wir dieses Jahr überlebt haben“: Ukrainische Familien und ihr Weihnachtsfest in Trier

Eigentlich würden sie dieser Tage daheim in der Ukraine mit ihren Liebsten Weihnachten feiern. Doch der Krieg hat alles verändert. Nun leben Khrystyna Zorii und Svitlana Khatsiur an der Mosel – eine Geschichte über Trauer, Dankbarkeit und die Wünsche eines Fünfjährigen.

Versprechen gebrochen? Hunsrücker Nationalpark-Gemeinden sauer wegen Brennholzlimit

Bürger aus Neuhütten, Züsch und Damflos bekommen in diesem Jahr teils deutlich weniger Buchenholz aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Gemeindevertreter reagieren empört – auch wegen Zusagen des Landes vor der Gründung des Schutzgebiets. Reporterin Christa Weber fasst zusammen, wie das Nationalparkamt das Bestelllimit erklärt.

Warum die Namensänderung der Mosel-Weinlage „Badstube“ schwieriger ist als gedacht

Der Wunsch nach einer Namensänderung in der Weinlage „Badstube“ hat viele Befürworter. Doch ein langer bürokratischer Weg wartet: Es müssen viele Schritte gegangen werden, um das Ziel zu erreichen.

Mobilitätsexperte: „Die Letzte Generation erweist uns einen wichtigen Dienst“

Alan Atzberger berät StartUps und etablierte Unternehmen in Fragen rund um Energie und Mobilität. Im ehrlichen Trierer Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ von Christoph Jan Longen zeichnet er das Modell seiner Mobilitätswende und wirbt zudem um Verständnis für die so genannten Klimakleber der Letzten Generation, andererseits aber auch für eine ICE-Anbindung der Region Trier.