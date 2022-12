Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Mit 57 in vorgezogene Rente – was Grenzgänger beachten müssen

Wer am Ende seines Arbeitslebens in Rente gehen will, der sollte fürs Auskommen lange genug gearbeitet haben. Wer früh genug angefangen hat, kann als deutscher Grenzgänger bereits mit 57 Jahren in vorgezogene Altersrente gehen. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Neue Ampelblitzer in Trier verschoben: Ein Wunschstandort deutet sich an

Gleich drei neue Ampelblitzer sind am 1. Dezember im Südwesten der Stadt Luxemburg in Betrieb gegangen. Auch in Trier sollte eigentlich noch in diesem Monat eine weitere Blitzersäule aufgestellt werden.

Bekommt Wellen einen Supermarkt?

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz entscheidet über einen Bebauungsplan für den Wellener Ortseingang, gegen den die örtliche Bergbaufirma rechtlich vorgeht. Daran hängt auch die Frage, ob der Obermosel-Ort einen Nahversorger bekommt.

Warum Kita und Grundschule Kordel am Montag geschlossen blieben

Ein Feuerwehreinsatz in der Grundschule Kordel hat am Montag den Kindern einen schulfreien Tag beschert. Wie geht es nun weiter?

Große Suchaktion bei Trittenheim: Ist eine Person in die Mosel gestürzt?

Ist ein Mensch bei Trittenheim in die Mosel gestürzt? Das mögliche Unglück hat am Sonntagabend einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Was bislang bekannt ist.

Dank Spenden: Familie aus Großlittgen erhält Bus für Pflege zweier Brüder

Die jungen Männer Alex und Max sind wieder ein Stück mobiler. Durch viele Spenden konnte ein Bus angeschafft werden, mit dem sie von ihrer Pflegefamilie gefahren werden können.

Wie es mit dem Haflinger in Traben-Trarbach weitergeht

Das Schicksal des Haflingers, der auf einer Weide in Traben-Trarbach verwahrlost, hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Welche Sanktionen kann das Kreisveterinäramt in solchen Fällen ergreifen?

Energiekosten: Viele Händler prüfen verkürzte Öffnungszeiten

In Rheinland-Pfalz denken derzeit viele Händler mit Blick auf ihre massiv gestiegenen Energiekosten über Einschränkungen bei den Ladenöffnungszeiten nach. Einige Unternehmen haben diesen Schritt bereits getan und öffnen später oder schließen früher.

Schneefall: LKW rutscht in der Eifel von der Straße - Warnung vor Glätte

Schnee auf der Straße: Ein LKW ist in der Nacht zu Montag auf der K69 bei Bickendorf (Eifelkreis) in eine Böschung gerutscht.

Der neue Pizza-Automat in Trier - Wo er ist, wie er funktioniert und wie es schmeckt

Pizza rund um die Uhr gibt es ab sofort am Petrisberg. Wie der neue Automat funktioniert und ob es sich lohnt, haben wir für Sie getestet.

