Nachrichten im Überblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Vier Weingüter der Region wurden ausgewählt, um den Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts Wein für Empfänge und ähnliches zu liefern. Sie kommen aus Nittel, Ayl, Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig. Foto: TV/Markus Schlickat

„Die Gefahr ist allgegenwärtig“: Eifeler Helfer berichten, was sie in der Türkei erlebt haben

Als er von den Erdbeben in der Türkei und Syrien hört, handelt Markus Schlickat: Nachdem er seit einem Jahr mit seinem Verein Ukrainern hilft, will er auch Menschen im Erdbebengebiet unterstützen. Was er dort erlebt, lässt sich laut Schlickat kaum in Worte oder Bilder fassen.

Schwarzer Freitag: Gladiators entlassen Cheftrainer nach Heim-Debakel!

Schwarzer Freitag für alle Gladiators-Fans: Das 85:108 gegen die Karlsruhe Lions war ein Tiefpunkt in dieser Saison. Schon zur Halbzeit war das Spiel vorentschieden. Turbulent wurde es nach der Partie: Cheftrainer Pascal Heinrichs wurde beurlaubt. Das bestätigte der Club gegenüber dem TV.

Testlauf für neue Material-Kombi: Damit sich Etiketten besser von Weinflaschen lösen lassen

Auch Verpackungen wie Weinflaschen sollen nach Möglichkeit wiederverwertet werden, um Ressourcen und Kosten zu sparen. Doch bis es soweit ist, sind oft aufwendige Untersuchungen notwendig.

Auf Deutschlands Rallyestrecken ist diese Co-Pilotin aus der Vulkaneifel eine besonders gefragte Frau

Serie „Menschen & Motoren“: Katharina Hampe aus der Vulkaneifel ist das beste Beispiel dafür, dass Frauen im Umgang mit Extremsituationen oft hartnäckiger sind als Männer. Die 37-Jährige, die in einem Autohaus arbeitet, ist seit zehn Jahren im Motorsport aktiv.

Bundesverdienstkreuz für Barbara Scharfbillig: Wie sich ihr Verein „Suni“ in Namibia engagiert

Angefangen hat alles mit einem dreimonatigen Arbeitseinsatz als Krankenschwester in Namibia. Das ist schon viele Jahre her. Das Erlebte hat Barbara Scharfbillig aus Wittlich aber bis heute nicht losgelassen.

Im Gespräch mit einem Schöffen: Wie es ist, ehrenamtlicher Richter zu sein

Die Stadt Wittlich sucht für die kommenden fünf Jahre neue Schöffen, die als ehrenamtliche Richter am dortigen Amtsgericht oder am Trierer Landgericht im Einsatz sind. Was macht ein Schöffe überhaupt und wie ist es, hautnah bei Gerichtsverhandlungen dabei zu sein? Wir haben mit einem Amtsinhaber gesprochen.

Für Grundstücksbesitzer in Saarburg wird es teurer

Wer Grundstücke in Saarburg besitzt, muss künftig höhere Steuern zahlen, denn der Saarburger Stadtrat hat die Hebesätze für die Grundsteuern erhöht. Warum die Stadt diese erhöhen muss und wie teuer es wird.