Top-Themen Das ist der Montag in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

In Kinheim teilen sich drei Beigeordnete die Aufgaben des Bürgermeisters, in Kröv könnte es bald ebenso sein, und in Traben-Trarbach hat der Stadtchef ebenfalls Zuständigkeiten an Beigeordnete abgegeben. Ist die klassische Ein-Mann-(oder Frau-)Show in der Kommunalpolitik ein Auslaufmodell?