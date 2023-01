Nachrichten im Überblick : Das ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Weinfest der Mittelmosel 2022. Foto: Hoeser Rudolf

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Restaurant-Schließungen in Binsfeld: Gastronom sucht nach Erklärungen

In den vergangenen Jahren haben alle Restaurants, Kneipen, der Dorfladen sowie auch die Disco Kajüte in Binsfeld dicht gemacht. Der Eigentümer eines ehemaligen Restaurants sucht die Gründe auch beim US-Stützpunkt. Was er über die Situation erzählen kann.

Notlage in Rheinland-Pfalz – Rotes Kreuz braucht dringend Blutspenden

Bereits seit mehreren Wochen kommen weniger Blutspenden beim DRK an, als benötigt werden. Das liegt auch an der aktuellen Krankheitswelle. So können Sie jetzt helfen.

Faszination des Verfalls – Lost Places in Trier und Umgebung

Unbewohnte Häuser, leer stehende Fabriken, alte Bunker. Verlassene Gebäude und Orte zu erkunden, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Auch in der Region gibt es solche Lost Places, von denen wir einige in Bildern zeigen.

Das waren 2022 die beliebtesten Vornamen in der Stadt Trier

Das Standesamt Trier hat seine Hitliste für das vergangene Jahr veröffentlicht. Teils liegt die Stadt im bundesweiten Trend, doch es gibt Überraschungen. Diese Vornamen haben besonders viele Eltern ausgesucht.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Diese Feste sind 2023 im Kreis Bernkastel-Wittlich geplant

Weinfeste, Burgenfest, Kirmes, Jubiläen: In der Region stehen 2023 viele Feste an. Welche Tage unsere Leser sich für die Feste in diesem Jahr unbedingt freihalten sollten.

16 Projekte für den Radverkehr, die in Trier-Saarburg oben auf der Liste stehen

Der endgültige Kreistagsbeschluss für das lang diskutierte Radverkehrskonzept ist gefasst. Welche Orte von den Prioritäten profitieren sollen und welche Verbindungen gestärkt werden. Ein Überblick, worauf sich Radfahrer freuen können.