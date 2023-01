Nachrichten im Überblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Warum die Arbeiten auf der B51 zwischen Konz und Trier stillstehen

Zwei Spuren der Bundesstraße zwischen Konz und Trier sind nach wie vor wegen Bauarbeiten gesperrt. Allerdings arbeitet dort zurzeit niemand. Die Redaktion hat nachgehakt, wo das Problem liegt.

„Keine halben Sachen“ in Klausen: Ein Abend mit Doc Caro

Eine gut gelaunte Doc Caro unterhielt die Besucher in Klausen mit persönlichen Erlebnissen aus ihren Einsätzen in der Notfallmedizin. Hier finden Sie die Bilder des Abends.

Fußballvereine sollen für Polizeieinsatz künftig zahlen – Sorgen bei Eintracht Trier

Die Sicherheit bei Fußballspielen kostet den rheinland-pfälzischen Steuerzahler jährlich mehrere Millionen Euro. Vereine sollen nach dem Willen der Landesregierung daran beteiligt werden. Was bedeutet das für Eintracht Trier?

Verteidiger geht gegen Urteil im Trierer Hotelmordprozess vor

Wenige Tage nach der Verurteilung eines 35-jährigen Ukrainers zu lebenslanger Haft wegen Mordes hat sein Verteidiger gegen das Urteil Revision eingelegt. Am letzten Prozesstag in Trier hatte der Angeklagte das zuvor gestandene Gewaltverbrechen bestritten. Die Informationen zur aktuellen Entwicklung.

So war’s bei Jupiter Jones in der „Luke“

Emotionaler Abend in der knallvollen „Luke“: Jupiter Jones melden sich in Trier eindrucksvoll zurück. Bei der Clubshow präsentiert die vor 20 Jahren in der Eifel gegründete Band viele Songs des neuen Albums „Die Sonne ist ein Zwergstern“ - aber auch alte Songs wie „Unter uns Darwinfinken“ und Hits wie „Still“ oder „Das Jahr, in dem ich schlief“ werden von den 200 Zuschauern in der ruckzuck ausverkauften Luke gefeiert.

Zu Besuch bei La Sila in Thalfang: Pizza, Pasta – und Schnecken

Demetrio Trotta und seine Frau Eva-Maria betreiben seit 35 Jahren die Pizzeria La Sila in Thalfang. Sie wurden von unseren Lesern für den Wettbewerb „Die beste Pizzeria im Landkreis“ vorgeschlagen. Wir haben sie besucht.