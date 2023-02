Nachrichten im Überblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ein Transporter hat sich in der Nacht zu Samstag auf der B50neu überschlagen. Das rief zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan. Foto: Agentur Siko

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Ratten an Trierer Kindertagesstätte – So soll das Problem gelöst werden

Wie viele Tiere rund und im Gebäude unterwegs sind, dazu hat sich bisher niemand geäußert. Wie gegen die Nager vorgegangen werden soll, steht allerdings schon fest.

Unfall auf der B50neu – Transporter überschlägt sich

In der Nacht zu Samstag kam ein Transporter von der B50neu ab und überschlug sich. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Wie ein verwahrlostes Pferd an der Mosel in letzter Minute gerettet wurde

Kein Wasser und im Stall getorkelt – dem Haflinger auf einer Weide in Traben-Trarbach ging es von Tag zu Tag schlechter, seine Besitzerin hatte das Tier regelrecht verkümmern lassen. Mit einer spontanen Rettungsaktion wurde das Pferd nun befreit. Wie es dazu kam und wie es dem Tier heute geht.

Blogger aus Trier: Warum Florian Valerius bald hunderte Bücher lesen muss

In Florian Valerius‘ Karriere geht es seit Jahren immer nur nach oben. Jetzt wurde dem Trierer Buchhändler und -blogger eine ganz besondere Ehre zuteil. Was Doris Dörrie, Benedict Wells und Schauspieler Sabin Tambrea damit zu tun haben.

Achtung, Betrug – Angebliche Spendensammler ergaunern Geld von Supermarkt-Kunden

In der Vulkaneifel haben angebliche Spendensammler mehrfach Kunden in verschiedenen Supermärkten angesprochen. Nun ist die Polizei auf Zeugen angewiesen.

Warum der Zoll unangekündigt Brennereien kontrolliert

Wenn Willy Speicher spontan bei Brennereien vorbei kommt, ist das für die Inhaber immer eine Überraschung. Unsere Reporterin hat ihn begleitet und erfahren: Nicht alle freuen sich über seinen Besuch.

So sollen Berliner Kissen die Straße beim Trierer Mutterhaus sicherer machen

Die Ecke Feldstraße/Krahnenstraße ist alles andere als übersichtlich. Nun hat die Stadt reagiert – doch die Lösung ist umstritten.

Drogenprozess in der Eifel: Wichtiger Zeuge erscheint zum wiederholten Male nicht vor Gericht

Ein Mann aus der Eifel soll ein minderjähriges Mädchen dazu gedrängt haben, für ihn Drogen zu verkaufen. Der Vater der damals 13-Jährigen erhebt weitere schwere Vorwürfe gegen den Angeklagten. Ein wichtiger Zeuge könnte für Klarheit sorgen – wenn man ihn denn finden könnte...

Welche Rolle Künstliche Intelligenz bei der Trierer Wasserversorgung spielt

Werden uns menschenähnliche Roboter irgendwann im Beruf ersetzen? Was hat Künstliche Intelligenz mit der Trierer Wasserversorgung zu tun? Und werden sogenannte ChatBots die Hausaufgaben von Schülern machen? Fragen, die der Trierer Informatik-Experte Ralph Bergmann in unserem Interview beantwortet.