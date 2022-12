Nachrichten im Überblick : Das ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Das sind die wichtigsten Projekte in der VG Bitburger Land im Jahr 2023

Das Freibad in Kyllburg gehört 2023 zu den wichtigsten Projekten im Bitburger Land. Auch bei Feuerwehren und Kitas soll sich einiges tun. Der schnelle Überblick über die Pläne für das Jahr.

Die große Frage nach der Wahrheit am Theater Trier

„Nichts, was uns passiert“: Lara Fritz und Philipp Matthias Müller haben aus dem Roman von Bettina Wilpert ein Bühnenstück gemacht, das ernste Fragen aufwirft.

Feuerwehr wird am frühen Morgen zu Whirlpool gerufen

Auf einer Terrasse in Densborn ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Polizei konnte bereits mitteilen, was die Ursache für das Feuer war.

Warum der 81-jährige Dr. Albert Heuser seinen Job im Wittlicher Gefängniskrankenhaus liebt

Dr. Albert Heuser ist seit 16 Jahren Arzt im Krankenhaus der JVA Wittlich. An seinen Ruhestand denkt der 81-Jährige noch lange nicht, auch wegen seiner Ehefrau. Ein Porträt.

Spritpreise in Luxemburg steigen zum Jahresende noch einmal an

Es ist nicht die erste Erhöhung der Spritpreise in dieser Woche. Ab Samstag muss man in Luxemburg für Super 95 und Super 98 mehr zahlen. Der Überblick über die Preise ab dem 31. Dezember.