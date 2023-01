Nachrichten im Überblick : Das ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Satiriker Jan Böhmermann trat am Freitag in der Arena in Trier auf. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Von 30,70 Euro auf...? Trier will Bewohnerparken teurer machen

Die Stadt Trier hat TV-Recherchen offiziell bestätigt: Das Bewohnerparken soll in diesem Jahr teurer werden.

Jan Böhmermanns Auftritt in der Arena Trier

Was der Satiriker und Entertainer mit seinem Orchester am Freitagabend vor 4500 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Trierer Arena abliefert, ist musikalisch begeisternd und politisch von starken Botschaften geprägt. Hier geht’s zur Bildergalerie.

Rund um Speicher wird das Wasser teurer – Was auf Verbraucher zukommt

In der Verbandsgemeinde Speicher müssen sich die Einwohner auf höhere Kosten für Wasser einstellen. Ein Rechenbeispiel zeigt, wie teuer es werden kann.

Was lange währt... In der VG Wittlich-Land sollen bald die ersten Windräder gebaut werden

Beim Thema Windkraft hinkt die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hinterher. Doch zwischen Hasborn, Oberscheidweiler und Niederöfflingen sollen nun die ersten beiden Anlagen errichtet werden – nach zwölf Jahren Planung.

Wenn die Uni Trier Energie spart, frieren die Studierenden zu Hause

Zum Beginn des Wintersemesters hat die Universität Trier zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen. Warum das bei den Betroffenen auch für Ärger sorgt.