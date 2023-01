Nachrichten im Überblick : So war das Wochenende in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen (Fotos)

Winterspaß am Erbeskopf. Mehr Fotos gibt es in unseren Bilderstrecken. Foto: TV/Christoph Strouvelle

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Galeria-Kette: Steht das Aus für ein Haus in Trier fest?

Neue Berichte konkretisieren, welche Filialen der Warenhauskette Galeria womöglich vor der Schließung stehen. Auch Zahlen, wie viele einstige Kaufhof- und Karstadt-Häuser verschwinden, werden genannt.

Ärzte wollen Praxen nur noch an vier Tagen öffnen

Niedergelassene Mediziner klagen über steigende Kosten und zunehmende Bürokratie. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat Verständnis für Protest. Der Bezirksärztechef sieht diesen kritisch, fordert aber auch mehr Geld für die Ärzte.

Ukraine-Konferenz in Ramstein: Ein Blick hinter die Kulissen (Fotos)

Zum dritten Mal hat die Ukraine Defense Contact Group auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein getagt. Wie der Tag verlief und wie die Stimmung war, erklärt unser Reporter vor Ort.

Foto: Roland Morgen 156 Bilder „Ich freue mich“: Was Menschen in Trier unserem Reporter verraten

Großer Ansturm auf Wintersportgebiet am Erbeskopf

Vom Bügelfrühstück bis Rodelspaß: Am Wochenende hatte das Wintersportgebiet am Erbeskopf viel zu bieten. Fotos vom Hunsrückberg könnt ihr hier abrufen (und vom Samstag auch hier)

Schneefall: Unfälle und Verletzte in Eifel, Mosel und Hunsrück

Straßen dicht: Wegen starkem Schneefall ging es am Freitag und in der Nacht zu Samstag kaum voran. Die Polizei verzeichnete rund 150 Unfälle, mehrere Menschen wurden verletzt. Wir fassen nochmals zusammen, was in der Region alles passiert ist.

Gladiators unterliegen Münster: Ein Wiedersehen mit einem Ex-Trierer

Zweite Basketball-Bundesliga: Gladiators kassieren dritte Niederlage in Folge. Sie verlieren enges Spiel gegen Aufsteiger Münster mit 79:81 – auch wegen Andreas Seiferth.

Schamanin in der Eifel (Fotos)

Esther Willems versteht es, mit Tieren zu kommunizieren. Sie ist mit der Natur verbunden und praktiziert Schamanismus und andere Heilmethoden, ohne die Schulmedizin zu verteufeln - Ein Gespräch mit unserer Reporterin.

Veranstaltungen am Wochenende: Eine Premiere im Theater Trier, der Grüffelo, das Dschungelbuch - und Atze Schröder

Trierer Stadtgeschichten: Waschwasser für die Villa gibt es im Hallenbad und große Warenhäuser kommen nach Trier

In Trier ist das alte Polizeipräsidium abgerissen worden. Auf dem Gelände an der Südallee stand früher aber die Villa Schaab und ein Nebenhaus. Margarethe Melchisedech ist 90 Jahre alt und erinnert sich an die Zeit, als sie und ihre Familie dort lebten. Und die Geschichte der Trierer Warenhäuser ist kurios und spannend – nicht nur, weil vor ihrer Entstehung in den 1960er und 1970er Jahren historische Gemäuer von der Bildfläche verschwinden mussten.

Einigung an der Heilhauser Mühle – so sieht sie aus

Foto: privat 13 Bilder Die Villa Schaab und das Polizeipräsidium Trier

Das ging flott: Der Landesbetrieb Mobilität und die Betreiber des Campingplatzes Heilhauser Mühle haben einen Kompromiss für die anstehenden Straßenarbeiten ausgehandelt.

Essen: Zu Besuch bei Italienern in Morbach (und bald in Trier) ...

Im Ristorante Pizzeria Lucania in Morbach können Gäste neben den Klassikern Pizza und Pasta auch außergewöhnliche Speisen bestellen – persönlich zubereitet vom Chef Alduino Nepi. Ein vorzüglicher Tropfen darf dabei nicht fehlen. Wir haben das Lokal besucht. Und eine Pizzeria ´in Feyen/Weismark hat einen neuen Besitzer. Die Pizzeria Da Antonio soll Anfang Februar öffnen – in komplett neuem Stil.

... und dann gibt es auch noch einen Finnen an der Mosel

Foto: Fabian Pütz 11 Bilder Musical „Dschungelbuch“ im Trifolion in Echternach

Foto: Fabian Pütz 9 Bilder „Der Grüffelo“ in Trier mit Fischers Figurentheater

Er kam als Gast und blieb als Koch. Otto Tolvanen aus Finnland ist der neue Küchenchef beim Moselfischer in Trittenheim. Ein Glücksfall für Inhaber Thomas Weber.

Neue Kneipe - und Trierer schwelgen in Erinnerungen

Sarah Hahn und Benjamin Jakobs sind Partner im Leben und nun auch beruflich: An einer prominenten Adresse in Triers Südstadt starten sie bald ihr gemeinsames Gastro-Projekt.

Was sich beim Rallye-Festival in der Vulkaneifel in diesem Jahr ändert

Vom 27. bis 29. Juli findet die elfte Ausgabe des Eifel Rallye Festivals in und um Daun statt. Was erwartet diesmal die Besucher?