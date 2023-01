Nachrichten im Überblick : Das ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Beim Trierer Silvesterlauf war die Stimmung super, doch in einem potentiell gefährlichen Moment musste die Polizei schnell handeln. Foto: TV/Holger Teusch

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Kein Umzug? In Wittlich steht der Karneval auf der Kippe

Brauchtum in Gefahr: In Wittlich stehen die Kappensitzungen wie auch der Umzug am Karnevalssonntag auf der Kippe. Über die Gründe sprechen wir mit der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß.

Cleverer Stellplatz-Trick? Wegen diesem Plan hat ein Hauseigentümer Ärger mit der Gemeinde Nittel

Dirk Bockel, der 2008 für Luxemburg bei den Olympischen Spielen in Peking an den Start ging, ist als Immobilienbesitzer aktiv und vermietet Wohnungen. Ein Neubau in der Straße Im Stolzenwingert sorgt jetzt für Konflikte mit der Ortsgemeinde.

Brände in Schweich und Kenn: Zehnköpfige Gruppe schießt gefährlich mit Feuerwerksbatterie

Die Polizei Schweich berichtet aus der Silvesternacht von zwei Bränden, bei denen zumindest in einem Fall ein sehr gefährliches Verhalten vorausgegangen ist. Was in der Nacht passiert ist.

Notrufe am Rande des Silvesterlaufs: Mann mit Messer schreit Passanten an

In der Trierer Fleischstraße hat sich ein Mann am Samstag bedrohlich verhalten. Passanten alarmierten die Polizei, die schnell am Ort des Geschehens eintraf. So schildert die Polizei den Vorfall.

Brand in Garage: Feuerwehr muss Wohnhaus in Herforst retten

Mehrere Mülltonnen brannten in einer Garage, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte hatten nach dem Löschen einen Verdacht, was zum Brand geführt hat. Mehr Informationen und Bilder.