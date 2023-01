Nachrichten im Überblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Foto: dpa/Silas Stein

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Die Hochwasser-Situation an Mosel, Saar und Ruwer

Wegen des anhaltenden Schmuddelwetters steigen vielerorts die Flusspegel. Was laut den aktuellen Prognosen in der Region noch zu erwarten ist.

Auto überschlägt sich auf der A1 bei Reinsfeld

Unweit der Raststätte Hochwald auf der A1 war ein Auto am Sonntag offenbar alleine in einen Unfall verwickelt. Das Fahrzeug blieb an der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Infos und Bilder zu dem Vorfall.

Außenbahnspieler verabschiedet sich von Eintracht Trier

Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege wieder. Der Spieler selbst hat beim Verein darum gebeten, den Vertrag aufzulösen – auch wenn er sich bei Eintracht Trier wohl gefühlt habe. Die Hintergründe zum Abgang.

Schwierige Zeiten für die Tafel Bitburg: Eine Neuanschaffung hilft jetzt weiter

Immer mehr Menschen kommen zur Tafel in Bitburg. Dank einer großzügigen Spende wird deren Arbeit jetzt leichter. Doch in der Eifel hofft man noch auf eine ähnliche Unterstützung wie im Saarland. Wir haben uns bei der Tafel Bitburg über die Lage informiert.

Neues Großprojekt auf dem Petrisberg

Wo früher französische Soldaten das Fahren mit LKW übten, soll ein Digital- und Dienstleistungscampus entstehen. Für zwei Unternehmen sollen dazu auf dem Petrisberg neue Gebäude entstehen. Es geht um 250 Arbeitsplätze.

„Kuriose Sachbeschädigung“ sieht beinahe aus wie moderne Kunst

Auch wenn das Resultat interessant aussieht, ist diese Aktion für die Geschädigten nicht gerade lustig. Es ist mehr Schaden entstanden, als man auf den ersten Blick sehen kann. Was die Polizei über den Vorfall berichtet.