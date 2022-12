Nachrichten im Überblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Aufwärtstrend geht weiter: Gladiators schlagen auch die Knights

Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause feiern die Römerstrom Gladiators einen am Ende deutlichen Sieg gegen die Kirchheim Knights - ein Trierer bot seine bisher beste Leistung im Gladiators-Trikot.

Erneute Automatensprengung in der Eifel

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in Strohn gesprengt. Erste Indizien lassen auf Nachahmer schließen. Was zu den Tätern bekannt ist.

Heizölpreis auf Tiefstand – Warum es sich lohnen könnte, jetzt zu kaufen

Der Preis für Heizöl ist gesunken, doch die Lage bleibt ungewiss. Eine Sicherheit für Besitzer von Ölheizungen, dass die Preise weiter in den Keller gehen, gibt es nicht. Was beeinflusst den Heizölpreis?

Neue Touren fürs Rennrad und erstes Traumschleifchen – Das hat sich in Morbach für Touristen getan

Touristisch hat sich in diesem Jahr in Morbach einiges bewegt: Für Wanderer sind gleich zwei neue Wege entstanden. Auf Rennradfahrern soll künftig ein Fokus liegen. Wo sie schon Routen vorfinden und warum eine Veränderung beim Saar-Hunsrück-Steig in Morbach nicht gut ankommt.

„Die Stars sind immer die Autos“: Was für die Eifel Rallye 2023 geplant ist

Beim MSC Daun wird schon seit Wochen an den Vorbereitungen für das Eifel Rallye Festival vom 27. bis 29. Juli 2023 gearbeitet. Mehr Infos.

Betrüger nennen Namen echter Polizisten am Telefon

Bei einer neuen Betrugsmasche in der Eifel nennen die Täter bei Telefonaten Namen echter Polizeibeamter, um das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Worauf man achten sollte.