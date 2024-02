Top-Themen Das ist der Sonntag in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz kündigt regelmäßig an, wann und wo geblitzt wird. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat nun das Aus dieser Ankündigungen im Nachbarbundesland bekannt gegeben. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die Blitzvorankündigungen in Rheinland-Pfalz?