Nachrichten im Überblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Verdacht auf Millionenbetrug – Luxemburgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pflegedienst

Ein Anbieter von Pflegediensten in Luxemburg soll das System um 2,5 Millionen Euro betrogen haben. Diesmal haben die Ermittler sogar ein Haus beschlagnahmt. Die Sache ist auch für Pendler ärgerlich - und kein Einzelfall.

19-jähriger Autofahrer überschlägt sich bei Bausendorf

Zu schnell auf winterglatter Fahrbahn: Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag von der K 32 bei Bausendorf von der Fahrbahn abgekommen – dabei wurde er verletzt. Warum außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Unbekannter beschädigt mehrere Autos in der Trierer Innenstadt

Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag gegen mehrere Außenspiegel getreten. Auch vor einem Dixi-Klo machte der Unbekannte nicht Halt.

Wohnung mieten in Wittlich – ein Ding der Unmöglichkeit?

Schon seit Jahren sind Mietwohnungen in Wittlich ein knappes Gut. Haben der Zuzug von Flüchtlingen und höhere Zinsen bei Immobilienkrediten die Lage verschärft? Und warum sind die Wohnungen in der Säubrennerstadt eigentlich so beliebt?

Fast alle Retter wurden schon beleidigt, zwei Drittel körperlich angegriffen

Der Eindruck verfestigt sich: Immer öfter sehen sich Rettungskräfte bei ihren Einsätzen Angriffen ausgesetzt. Die Zahlen steigen tatsächlich – doch das ist nur die halbe Wahrheit. Eine neue Studie zeigt auch, wer die Täter sind.

Mit dem Handy am Steuer erwischt und von der Monocam aufgezeichnet – Gericht entscheidet erstmals über Strafen

327 Autofahrer hat die umstrittene Monocam auf der Autobahn 602 beim Telefonieren erwischt. Einige von ihnen gehen gegen die 100-Euro-Strafen vor. Am Donnerstag stehen die ersten Verfahren am Amtsgericht Trier an. Warum die wichtig für zukünftig Verhandlungen sind.

Nach Rodung der Bäume an der A 602 – Naturschützer ist sich sicher: Wertvolles Habitat für Wildkatzen vernichtet

Ist bei der Abholzaktion der Autobahn GmbH im Moseltal ein wichtiger Korridor für Wildkatzen zerstört worden? Davon geht jedenfalls die Umweltorganisation BUND aus. Die Stadtverwaltung Trier sieht das anders.

„Theater ist gelebte Psychologie“ – Warum das Herz von Hannah Swoboda besonders am Improtheater hängt

Ob Tufa-Musical, Kindermärchen, Thriller oder Improvisationstheater: Hannah Swoboda spielt, singt und tanzt auf vielen Trierer Bühnen. Hauptberuflich ist sie Schulpsychologin und vierfache Mutter. Uns hat sie erzählt, was sie umtreibt.

Morgens Unterricht, mittags ins Altenheim – Wie Trierer Schülerinnen helfen wenn sonst keiner kommt

Im Kampf gegen Einsamkeit und Isolation sind sie oft der einzige Besuch: Schülerinnen des Angela-Merici-Gymnasiums. Warum zwei junge Erwachsene nach dem Unterricht ins Altenheim gehen und was sie dort erleben.

Projekt Kinderhospiz Trier: Schon mehr als 260.000 Euro gespendet

Das Medienhaus Trierischer Volksfreund und der Verein Nestwärme vereinbaren eine langfristige Kooperation für ein außergewöhnliches Projekt. Die Zwischenbilanz sehen die Verantwortlichen als positives Zeichen.

Referate oder Hausarbeiten – Haben Textroboter bald das Sagen in Schulen und an Hochschulen?

Es sind Fragen, die Schulen und Unis derzeit beschäftigen: Wird Künstliche Intelligenz, die Gedichte oder Sachtexte schreibt und dabei verblüffend menschlich klingt, die klassische Schreibarbeit ersetzen? Und: Sollte der Chatbot GPT in Einrichtungen verboten werden?

Feuer in Wittlicher Schrebergarten – Flammen greifen auf Gewächshaus und Hecken über

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 9.20 Uhr zum Stadtpark nach Wittlich gerufen – in einem Schrebergarten war ein Feuer ausgebrochen.