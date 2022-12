Nachrichtenüberblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Mit der Enthüllung von Kaiser Marc Aurel ist klar, worum es bei der Landesausstellung 2025 in Trier gehen soll. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Mutterhaus Trier verkauft Klinik in Ehrang – Was der neue Eigentümer plant

Die Ungewissheit für den Klinikstandort Trier-Ehrang ist beendet. Die Quartiersmanufaktur Trier hat das komplette Gelände gekauft. Was dort nun geplant ist, lässt aufhorchen.

Die besten Kleinstädte für Familien: Deswegen landet Bitburg in den Top 10

Kaum eine Stadt in Deutschland ist familienfreundlicher als Bitburg, sagt ein Städteranking. Konz und Wittlich landen im Mittelfeld. In welchen Kategorien unterscheiden sich die Wohnorte besonders stark?

Erst Flucht, dann Knast: Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Rollerfahrer in Saarburg

Eigentlich ist es eine normale Verkehrskontrolle der Polizei Saarburg: Doch plötzlich flüchtet der Rollerfahrer und entkommt den Beamten erst einmal über Fußwege. Doch die Polizei kommt dem Mann auf die Schliche. Was dann passierte.

Bistum Trier: Neue Barmherzigkeit gegenüber Homosexuellen

In der katholischen Kirche ist unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals einiges in Bewegung geraten. Plötzlich dürfen auch Lehrer Religionsunterricht halten, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Woher kommt die neue Barmherzigkeit?

Die Mosel im Blick, die Champagne im Herzen: Zu Gast beim Sekterzeuger des Jahres

Stefan Rauen aus Detzem ist ein großer Coup gelungen: Er wurde als Deutschlands Sekterzeuger des Jahres ausgezeichnet. Wie kam es dazu?

Wie kann Trier schöner, besser und lebenswerter werden? Bürger können Ideen ins neue Stadtentwicklungskonzept einbringen

Trier bekommt viel Geld für die City. Voraussetzung ist allerdings ein gutes Zukunftskonzept. Alle Menschen in Trier sind zum Mitmachen aufgerufen. Wie das funktionieren soll.

Was Musiker Achim Weinzen an Trier toll findet – und was ihn so richtig nervt

Aufgewachsen ist Musiker Achim Weinzen in der Eifel – doch sein Herz schlägt für seine Wahlheimat Trier, der er sogar ein Lied gewidmet hat. Wie der 57-Jährige über seine Stadt denkt und wo er sich am liebsten aufhält.

Auto kracht in Wittlich gegen Straßenlaterne - Zwei Kinder und ein Erwachsener verletzt

In Wittlich ist am Samstag ein Auto gegen eine Straßenlaterne gekracht. Dabei wurden drei Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt.

Nicht konkurrenzfähig: Eintracht Trier geht gegen Stuttgart II unter (Video)

Dieses Spiel wird nachhallen (müssen): Der SVE kassiert eine 0:5-Pleite – und steht dabei bei vier Gegentreffern Pate.

Wer knackt den Highscore? Gladiators gewinnen wildes Spiel mit 116:110!

Was für ein irres Spiel - so lief das Offensivspektakel der Gladiators am Samstagabend gegen Bochum: 116:110 hieß es am Ende - und ein Trierer war nicht zu bremsen. Daran konnte auch ein Ex-Gladiator nichts ändern.