Nachrichten im Überblick : Das ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Reiner Calmund wurde auf der ATK-Gala mit dem Kaiser-Augustus-Orden geehrt. Foto: Andreas Sommer

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen?

Streit vor dem McDonald’s in Bitburg – 19-Jähriger bedroht Mann mit Samuraischwert

Am Samstagabend musste die Polizei nach Bitburg-Mötsch ausrücken. Nach einem Streit hatte ein Mann dort eine ungewöhnliche Waffe gezückt.

So war die ATK-Gala in Trier

Die große ATK-Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval begeisterte am Samstag Abend über 1000 Karnevalistinnen und Karnevalisten in der Trierer Europahalle. Höhepunkt war neben der Inthronisierung des Trierer Prinzenpaares die Verleihung des mit 5555,55 Euro dotierten Kaiser-Augustus-Orden an Reiner Calmund. Hier geht’s zur Bildergalerie.

Wieder höhere Gebühren in und um Konz: Jetzt werden auch Bestattungen teurer

Fast überall in der Verbandsgemeinde Konz steigen die Friedhofsgebühren – teilweise sogar sehr happig. Woran das liegt, was auf die Menschen zukommt und welche Bestattungsart besonders beliebt ist.

Aus Eifersucht erwürgt? Im Trierer Hotelmord-Prozess wird für diesen Montag das Urteil erwartet

Aus Eifersucht soll ein 35-jähriger Mann seine Freundin in einem Trierer Hotel erwürgt haben. Am Montag soll am Landgericht gut drei Monate nach Prozessbeginn das Urteil fallen.

„Den Sauerteig musst du füttern wie ein Baby“ – So tickt Karl De Smedt, der Sauerteigsammler mit „Laib und Seele“

Karl De Smedt ist der einzige Sauerteig-Bibliothekar weltweit. Er reist um die ganze Welt, um außergewöhnliche Exponate zu finden, und trifft dabei auf viele Menschen mit interessanten Geschichten. Doch auch seine eigene ist alles andere als langweilig.