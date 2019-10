Nachrüstung abgeschlossen: Wlan in allen S-Bahnen des RMV

Frankfurt/Main Sämtliche 194 S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) bieten Reisenden seit Dienstag kostenlosen Internetzugang. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), RMV-Geschäftsführer Knut Ringat und der Leiter der S-Bahn Rhein-Main, Christian Roth, beendeten in Frankfurt mit der symbolischen letzten Schraube den knapp einjährigen Umbau der Züge.

Zusammen mit den Wlan-Zugängen an den 600 Fahrkartenautomaten bietet der RMV damit nach eigenen Angaben das größte freie Funknetzwerk Deutschlands an. Nach Stuttgart ist Frankfurt erst die zweite deutsche Stadt, in der alle S-Bahnen mit Wlan ausgestattet sind.