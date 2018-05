später lesen Nachts noch Bodenfrost in Rheinland-Pfalz und im Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem stürmischen 1. Mai bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den kommenden Tagen noch kühl. Nachts kann es in der Nacht zu Mittwoch sogar zu Bodenfrost kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Für Mittwoch erwartet DWD-Meteorologe Christian Herold Höchsttemperaturen von 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Laufe der kommenden Woche stabilisiere sich das Wetter allmählich, wärmere Luft setze sich durch. Am Freitag wird eine Höchsttemperatur von etwas mehr als 20 Grad erwartet. dpa