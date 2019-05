später lesen Nachts: Polizeistreife entdeckt Schlafenden auf Bahngleisen Teilen

Twittern

Teilen



Die Zuggleise am Bahnhof St. Wendel hatte sich ein Mann im Saarland als nächtliche Schlafstätte ausgesucht. Eine Streife der Bundespolizei habe den 28-Jährigen in der Nacht zum 2. Mai an dem gefährlichen Ort angetroffen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. dpa