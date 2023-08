Rhein-Main-Derby „Nackenschlag“ für Mainz: Frankfurt mit spätem 1:1 im Glück

In der kommenden Woche wird sich entscheiden, ob der Franzose in seine Heimat zu Paris Saint-Germain zurückkehrt, falls der Serienmeister noch annähernd die 100-Millionen-Euro-Forderung der Hessen erfüllen wird. „Es gibt weiter keinen neuen Stand“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche einmal mehr. „Mal sehen, was in den kommenden Tagen noch passiert.“ Das Transferfenster schließt am Freitag um 18.00 Uhr.