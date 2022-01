Reportage : Nächstenliebe an Gleis 11

Der Eingand der Bahnhofsmission Trier ist unscheinbar. Foto: Bernardy Katja

Trier Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Bahnhofsmission in Trier. Ob der Kamillenteemann, ein schluchzendes Kind oder ein hoher Kleriker, wer Hilfe braucht, bekommt sie dort.

Von Katja Bernardy

Als Harald Friebel noch Schüler war, sieht er den Film „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. In dem Drama über ein heroinabhängiges Mädchen hört er zum ersten Mal von einer Bahnhofsmission. Heute arbeitet der Anfang Fünfzigjährige selbst als Sozialhelfer in einer der 105, die es zurzeit deutschlandweit gibt: in Trier, an Gleis 11.

An diesem Donnerstagmittag stehen an besagtem Gleis knapp ein Dutzend Menschen. Sie warten auf den Zug, der sie zu Familien, Freunden und Geliebten, zu Werkstätten oder Büros bringt. Ein Regionalzug fährt ein, einige Menschen steigen aus, andere wieder ein – ein ewiges Ankommen und Wegfahren.

Die wenigsten der Pendler und Reisenden bekommen mit, was werktags ein paar Schritte weiter geschieht. Etwas versteckt, zwischen einer Garage und Büroräumen, hinter den Läden an den Bussteigen, ist die Bahnhofsmission, ein Dinosaurier unter den Hilfsangeboten.

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen Mitarbeiterinnen Mädchen vom Land, die in Fabriken der Stadt Geld verdienen wollten, vor Schande und Bösewichten bewahren sollten. Ebenso die Zeiten, in denen Schulkinder dort „Mensch-ärgere-dich-nicht“ spielten, Hausaufgaben machten, roten Tee tranken, um das Warten auf den Bus, der sie an die Mosel oder in den Hochwald brachte, zu überbrücken.

Seit 1898 gibt es eine kirchliche Bahnhofsmission in Trier. Sie ist die viertälteste in Deutschland: Erst gab es eine in Berlin, dann in Hamburg und München, dann in Trier. Dort ist Friebel für Menschen, die Hilfe brauchen, da, montags bis freitags, immer von 13 bis 17 Uhr.

An diesem Donnerstagmittag trinkt ein Mann eine Tasse Kaffee in der Bahnhofsmission und regt sich auf, weil ein anderer Mann ihm beim Mittagessen in der Sozialküche das Teilchen vom Teller geklaut hat. Einer erzählt, dass er mal viel zu viel getrunken habe und er erzählt von Depressionen. Friebel hört zu. Auch dem Mann, der in einem wenige Quadratmeter großen Zimmer leben muss, weil er für die Arbeit, die er macht, wenig Geld bekommt. Er erzählt von seiner Angst, dass neue, zwielichtige Nachbarn ihm das Wenige, das er hat, wegnehmen könnten.

Am Ende des Jahres zählen diese Männer zu den rund 2000 bis 3000 Menschen, die 2021 zur Bahnhofsmission in Trier gekommen sein werden. Das sagt Marcel Mihm vom Caritasverband Trier e.V. Er ist Sozialpädagoge und Friebels Chef. Die Bahnhofsmission sei in erster Linie ein Sammelpunkt für Menschen aus sozialen Brennpunkten, sagt er. Also, ein Sammelpunkt für Menschen, die kein Zuhause haben, nichts zu essen, die schwach und krank sind, die etwas verloren haben.

Ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener Schirmmütze und Rucksack klopft an die Tür. Dann passiert etwas, was Friebel selten erlebt: Er geht zu dem Mann, fragt, ob er einen Kaffee trinken möchte. Der Mann nickt. Friebel lässt ihn stehen, geht in die Küche, zieht einen Kaffee. Er geht zu dem Mann, gibt ihm den dampfenden Becher Kaffee. Der Mann murmelt etwas und zieht weiter. „Sie können morgen gerne noch mal kommen“, gibt Friebel ihm mit. Ein Annäherungsversuch. Denn der Obdachlose hat Hausverbot. Was sehr selten vorkomme, sagt der Sozialhelfer. Ihm sei bewusst: „Wer nicht hierher kann, hat nicht viele Orte, wo er hin kann.“ Doch Friebel und seine Kollegin waren an Grenzen gestoßen. Der Mann sei sehr aggressiv gewesen, habe gedroht. „Wir müssen auch die anderen schützen“, sagt er.

Wer sind die anderen? Das weiß Friebel nur dann, wenn die Leute, von sich aus etwas aus ihrem Leben preisgeben. Denn wer zur Bahnhofsmission kommt, muss nicht sagen, wer er ist, woher er kommt, was er macht, ob er getauft, geimpft, genesen oder getestet ist. Die Tür der Bahnhofsmission steht offen, für alle, die Hilfe brauchen. Die Corona-Pandemie hat diesen Grundsatz nicht verändert.

Anders ist, dass die Besucher ihre Hände desinfizieren bevor sie in den großen Raum der Bahnhofsmission gehen, sie tragen Mundschutzmasken während sie hineingehen und an den Tischen sind sie weiter auseinander gerückt. Auf einem Din-A4-Plakat stehen weitere Grundsätze, ihre Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Bahnhofsmission: „Hören und Helfen“, „Hand reichen“, „Immer bereit“, „Sich ausruhen“, steht dort beispielsweise. Und „Menschen unterwegs“. Das sind sie alle, die herfinden, die Bahnhofsmission ist Zwischenstation, in der auch Weichen gestellt werden.

Manchmal gäben sie den Leuten Code-Namen, sagt Friebel: Kamillenteemann, Kopfhörermann, Strohhutmann oder Einkaufswagenfrau. Letztere würden sie so nennen, weil sie ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen mit sich fahre.

Welche Weichen werden für den Kamillenteemann oder die Einkaufswagenfrau hier gestellt? „Wir sind in Trier sehr gut vernetzt“, sagt Marcel Mihm. Er selbst arbeitet auch im Benedikt-Labre-Haus, einem Übernachtungsheim für wohnungslose Männer. Er zählt viele Hilfsangebote auf, darunter die Schuldnerberatung, die Kleiderkammer, den Kältebus, der in den Wintermonaten in Trier unterwegs ist.

Heute ist es ruhig an Gleis 11. Der helle Raum, an dessen Decke zurzeit weiße Sterne aus Papier baumeln, ist seit eineinhalb Stunden leer. Meist kämen fünf bis 15 Menschen pro Tag, sagt Friebel. Meist Obdachlose und Suchtkranke, manchmal Reisende, sehr selten Kinder. „Die Bahnhofsmission ist kein Ort mehr für Kinder“, sagt er. Zwei bis fünf Jungen und Mädchen suchten pro Jahr Hilfe bei ihnen. Weil das Treffen mit der Mama nach der Schule nicht geklappt habe oder ein Kind weine, weil es sein Handy verloren habe. „Dann schickt das Bahnhofspersonal sie zu uns, und wir schauen, was wir machen können“, sagt er.

Oder Menschen stranden zufällig am Bahnhof. Einmal hat es einen prominenten Geistlichen in die Bahnhofsmission verschlagen. „Er war alt, weitgereist und er hatte kaum gegessen und getrunken“, erinnert sich der Sozialhelfer. In der Bahnhofsmission habe er erst einmal gestärkt werden können. In der grasgrünen Küche kann Tee, Kaffee oder eine Notfall-Tütensuppe gekocht werden – dank Spenden. Ein paar Anrufe und der Kleriker sei, wie eigentlich geplant, abgeholt worden.

Einem blinden Mann helfen Friebel und seine Kollegin wöchentlich beim Ein- und Aussteigen am Gleis, einmal konnten sie 20 Frauen und Kindern aus Afrika, die orientierungslos am Bahnhof rumgeirrt waren, weiterhelfen. „Wir haben sie in die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Dasbachstraße begleitet“, sagt der Sozialhelfer. Er ist auch auf dem Bahnhofsgelände unterwegs, in der stahlblauen Weste mit dem Logo, welches das lilafarbene Kreuz für die evangelische und den gelben Balken für die katholische Bahnhofsmission vereint. Kein Tag sei wie der andere, sagt Friebel.

Wenige Monate vor der Pandemie ist die Bahnhofsmission in Berlin 125 Jahre alt geworden. In einer der Festreden heißt es, heute seien zwei Drittel der Gäste Männer. Das scheint auch in Trier so zu sein. Doch Berlin und Trier trennen Welten: In der Hauptstadt werden saubere Spritzen verteilt und Friebel zufolge stehen dort 6000 Schlafsäcke zum Verteilen zur Verfügung, in Trier zwei bis drei.

Gemeinsam ist den Bahnhofsmissionen das ewige Ankommen und Weggehen. Manchmal helfen Friebel und seine Kollegin beim Ein- und Aussteigen, hin und wieder begleiten sie Menschen im Zug, oft stellen sie Weichen für ein besseres Leben. Und: „Mitgefühl steht immer an erster Stelle“, sagt der Sozialhelfer.

An Gleis 11 befindet sich die Bahnhofsmission Trier. Foto: Bernardy Katja

Auf einem Din-A4-Plakat stehen die Grundsätze, ihre Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Bahnhofsmission. Foto: Bernardy Katja

Die Bahnhofsmission ist Anlaufstelle für Menschen, die kein Zuhause haben, nichts zu essen, die schwach und krank sind. Foto: Bernardy Katja

In den Räumen im Trierer Bahnhof suchen rund 2000 bis 3000 Menschen im Jahr Hilfe. Foto: Bernardy Katja

Das Team der Bahnhofsmission ist von montags bis freitags, immer von 13 bis 17 Uhr, im Einsatz. Foto: Bernardy Katja

Harald Friebel am Eingang der Bahnhofsmission. Foto: Bernardy Katja