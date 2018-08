später lesen Nächtliche Suchaktion erfolglos: Mann in Trier vermisst Teilen

Twittern

Teilen



Feuerwehr und Polizei in Trier suchen seit der Nacht auf Mittwoch nach einem vermissten und vermutlich hilflosen Mann. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bekannter des 38-Jährigen in der Nacht gemeldet, dass der Mann mutmaßlich in der Nähe eines Friedhofs gestürzt sei. dpa