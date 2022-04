Bundesliga : Nagelsmann sauer: Schwache Bayern enttäuschen in Mainz

Nagelsmann sauer: Schwache Bayern enttäuschen in Mainz

Mainz Der FC Bayern liefert in Mainz einen enttäuschenden Auftritt ab. Trainer Nagelsmann ist darüber sehr verärgert und findet im Anschluss klare Worte. Über die Gründe will er aber nur intern mit der Mannschaft sprechen.

Die Bayern-Profis wollten ihren wenig meisterlichen Auftritt beim FSV Mainz 05 nicht kommentieren, dafür redete Trainer Julian Nagelsmann Klartext. „Ich finde, dass wir immer eine gewisse Grundleidenschaft im Spiel benötigen. Die hatten wir heute nicht. Das ist zwar ein Stück weit menschlich, wenn du gerade Meister geworden bist. Aber trotzdem tragen wir immer noch das Bayern-Logo auf der Brust“, kritisierte Nagelsmann die schwache Leistung des Rekord-Champions aus München beim 1:3 (1:2) am Samstag vor 33 305 Fans in der ausverkauften Mainzer Arena und betonte: „Es sind zu viele Niederlagen in dieser Art.“