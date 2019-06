Nahetalbahn: Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen im Juli

Mainz/Saarbrücken Fahrgäste der Nahetalbahn müssen sich im Juli auf Einschränkungen des Fahrplans und eine bis zu eine Stunde längere Reisezeit zwischen Saarland und Mainz einstellen. In drei Phasen werde die DB Netz AG zwischen Montag, 8. Juli, und Mittwoch, 31. Juli, an Gleisen oder Brücken bauen, wie die Betreiberin der Strecke, die vlexx GmbH, am Dienstag mitteilte.

Betroffen sind die Regionalexpresse (RE) 3, 15 und 17 sowie die Regionalbahnen (RB) 33, 34 und 65. Es kommt zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen, teilweise wird ein Ersatzverkehr eingesetzt.

Von 8. bis 12. Juli wird wegen Brückenarbeiten die Strecke zwischen Gau-Algesheim und Bad Kreuznach gesperrt. Der RE 3 wird umgeleitet, die RB 33 fährt mit einem Ersatzverkehr. Der RE 15 fährt nicht zwischen Gau-Algeseheim und Mainz, die RB 65 und der RE 17 fahren planmäßig.