Nahezu 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 885 Fälle gestiegen. Die Gesundheitsämter erfassten bis Montag (14.10 Uhr) 27 216 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 1734 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, 35 mehr als am Sonntag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz stieg auf 103 - acht mehr als am Tag davor. 68 Patienten wurden beatmet, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht.