Nahles sieht „Digitalkapitalismus“ als Herausforderung

Mit prominenten Gästen haben die Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marx am Samstag in seinem Geburtshaus in Trier begonnen. Zum Auftakt verlas Fernsehmoderator Günther Jauch die Geburtsurkunde von Marx: Einer seiner Vorfahren hatte 1818 als Trierer Vize-Bürgermeister die Marx-Urkunde unterzeichnet. „Wir können jetzt endlich mal etwas vorurteilsfreier auf Marx schauen. Das war durch den Kalten Krieg ja immer überlagert vom sogenannten real existierenden Sozialismus“, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles der am Rande der Veranstaltung im heutigen Museum Karl Marx-Haus. Sie freue sich, „den Denker, den Philosophen, den Politiker, den Wissenschaftler Marx“ würdigen zu können. Sie halte die Marx-Feiern nicht für zu groß: „Wenn, dann schon richtig. Und ich denke, angesichts der weltweiten Bedeutung von Marx auch angemessen.“ Jauch sagte: „Ich halte Marx für einen großen Theoretiker. Was die praktische Umsetzung angeht, da hat es meiner Ansicht nach gehapert.“ dpa