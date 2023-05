Dachmarke für den Nahverkehr Wer kennt Rolph?

Kennen Sie Rolph? Der Name sagt Ihnen nichts? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Rolph gibt es seit vier Jahren. Doch so richtig bekannt ist er nicht. Dabei sollte Rolph die neue Dachmarke für den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz werden. Auch im zuständigen Mobilitätsministerium in Mainz hat man erkannt, dass der Name nicht so wirklich ankommt. Zwar sei Rolph schneller bekannt geworden als der Vorgänger Rheinland-Pfalz-Takt, „allerdings ist die Assoziation mit der Marke nicht so positiv gelungen wie erhofft“, gesteht eine Ministeriumssprecherin ein.