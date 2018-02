später lesen Nahverkehrsgesetz für Rheinland-Pfalz wird erneuert FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium will bis Mai den Entwurf für eine Neufassung des Nahverkehrsgesetzes vorlegen. Die gesetzliche Grundlage für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) könnte dann im kommenden Jahr in Kraft treten, kündigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im Mainzer Landtag an. Dabei werde auch die Digitalisierung im Nahverkehr zu beachten sein, sagte Wissing mit Blick auf einen Antrag zur Zukunft der Mobilität, der einstimmig von allen fünf Fraktionen angenommen wurde. dpa