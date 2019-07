Nahverkehrsgesetz könnte Kommunen mehr Spielraum geben

Mainz Soll der ÖPNV freiwillige Aufgabe oder Pflichtaufgabe der Kommunen sein? Von der Antwort auf diese Frage in der Novelle für das Nahverkehrsgesetz in Rheinland-Pfalz hängt es ab, ob Städte und Landkreise künftig mehr Spielraum erhalten beim Ausbau ihrer Linien.

Das Verkehrsministerium sehe in der Option, den ÖPNV zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu machen, „einen gangbaren Weg“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Mainz mit. Dies werde derzeit mit allen Akteuren beraten.