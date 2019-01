später lesen Name Rheinland-Pfalz Bank unter der LBBW verschwindet Teilen

Der Name Rheinland-Pfalz Bank unter dem Dach der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wird verschwinden. Die Marke werde voraussichtlich zum 31. März dieses Jahres eingestellt, teilten die LBBW in Stuttgart und das rheinland-pfälzische Finanzministerium in Mainz am Dienstag mit. dpa