Namensänderungen : Wie wär’s – alle zehn Jahre ein neuer Name?

Keine seltenen Familiennamen: Wer sie ändern möchte, hat dazu künftig wahrscheinlich leichter die Möglichkeit. Das Namensrecht soll reformiert werden. Foto: dpa/Philipp Brandstädter

Trier Das antiquierte deutsche Namensrecht soll reformiert werden. Es gibt eine Handvoll Vorschläge von Experten. Mindestens einer ist etwas kurios.



Wenn der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder nach den Vorschlägen für ein neues Namensrecht gefragt wird, muss der CDU-Politiker bei einer Sache schmunzeln. Den Vorschlag des Expertengremiums, den eigenen Vor- oder Nachnamen einmal in zehn Jahren ändern zu können, kann Schnieder nur mit Kopfschütteln quittieren. Diese Empfehlung sei grotesk und eher unter der Kategorie „humoristische Einlage“ zu verbuchen, kommentierte der 52-Jährige den Vorstoß des Expertengremiums.

Patrick Schnieder ist nicht der einzige regionale Politiker, dem die geplante Zehn-Jahres-Regel übel aufstößt. Auch seine Parteifreunde Peter Bleser und Andreas Steier sehen den Vorschlag kritisch. Doch an der Tatsache, dass das deutsche Namensrecht in die Jahre gekommen ist und dringend einer Auffrischung bedarf, hat keiner der von uns befragten Abgeordneten etwas auszusetzen. Wenn die Anzeichen nicht trügen, und die Parlamentarier bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr wiedergewählt werden, dürften sie sich in der nächsten Legislaturperiode mit einem entsprechenden Gesetzentwurf auseinandersetzen müssen.

Noch, wie gesagt, liegt nur das achtseitige Eckpunktepapier eines von der Bundesregierung eingesetzten Expertengremiums auf dem Tisch. Die Wissenschaftler, Richter und Verwaltungsexperten haben seit 2018 Reformvorschläge für das komplizierte deutsche Namensrecht erarbeitet. Die Ideen im Detail:

Doppelnamen: Wenn Frau Müller und Herr Meier heiraten, kann derzeit nur einer von beiden einen Doppelnamen aus beiden Namen wählen. Gemeinsame Kinder können den Familiennamen nur eines Elternteils bekommen. Künftig soll den Vorschlägen zufolge gelten: Beide Partner dürften sich Müller-Meier oder Meier-Müller nennen. Dieser Doppelname soll in der Regel auch an Kinder weitergegeben werden.

Namensketten: Ein Doppelname endet bei zwei Familiennamen. Das ist heute so, und das soll auch so bleiben. „Müller-Meier-Fischer“ dürfte es also auch künftig nicht geben, «aus Gründen der Praktikabilität», wie die Fachleute schreiben. Wenn jemand, der schon einen Doppelnamen hat, heiratet, darf er oder sie einen neuen Doppelnamen aus den Namensbestandteilen bilden.

Namensänderung – mit Anlass: Heirat, Scheidung, Adoption, Änderung eines fremdsprachigen Namens und einige andere Anlässe sollen als Gründe für eine Namensänderung anerkannt werden – so wie jetzt schon; ebenso die Angleichung des Namens an eine im Ausland registrierte Form. Zu einer solchen „hinkenden“ Namensführung kann es kommen, wenn in einem anderen Land andere Namensregeln gelten. Wenn der Familienname eines Minderjährigen aus einem Anlass geändert wurde, soll dieser mit 16 entscheiden dürfen, ob er oder sie den alten Namen zurückhaben will.

Namensänderung – ohne Anlass: „Als anerkennenswerter Grund für eine Namensänderung sollte auch allein der Wunsch des Namensträgers angesehen werden“, heißt es in dem Papier, und zwar mit Bezug auf Vor- und Familiennamen. Die Freiheit soll allerdings Grenzen haben: Eine Änderung wäre erst im Alter ab 16 und dann nur einmal alle zehn Jahre erlaubt.

Es darf auch kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Beibehaltung des bisherigen Namens geben – etwa, wenn jemand als nicht kreditwürdig im Schuldnerverzeichnis steht.

Außerdem soll wie bisher gelten: Der neue Name darf nicht „sittenwidrig oder in sonstiger Weise mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts unvereinbar“ sein. „Adolf Hitler“ etwa ist nicht erlaubt.

Weibliche Namensänderungen: Andere Sprachen kennen je nach Geschlecht unterschiedliche Formen des Nachnamens. In slawischen Sprachen hieße Frau Müller also etwa Frau Müllerowa. Diese Namensvariante könnte sie aber in Deutschland personenstandsrechtlich nicht führen. Diese Einschränkung soll nach dem Rat der Experten entfallen.