Narren feiern Rosenmontag in Trier: Rund 100 Wagen unterwegs

Der Rosenmontagszug in Trier hat um 12:11 Uhr mit rund 100 Wagen seine Fahrt aufgenommen. Zwischenfälle habe es zunächst nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Das diesjährige Motto des Umzugs - „Für Trier die letzte Chance, en ganzen Hauz aus Bronze“ - ist ein Seitenhieb auf den Streit rund um die Marx-Statue. Die will China der Stadt zum 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr schenken. Im vergangenen Jahr hatten laut Polizei Zehntausende Narren den Rosenmontagsumzug in Trier besucht. dpa