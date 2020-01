Nass und grau: Ungemütliches Wetter in den kommenden Tagen

Regentropfen sind auf der Frontscheibe eines Fahrzeugs zu sehen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild.

Offenbach Viele Wolken, viel Regen: Zu Beginn der neuen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich und nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, sorgt Tief „Kim“ ab Montag für ein Ende des bisherigen ruhigen Winterwetters.

Die Sonne zeigt sich erst einmal nicht mehr. Dazu kann es windig werden, im Bergland sind laut DWD auch Sturmböen möglich.