Nasse Weiberfastnacht und nur wenig Sonne in Sicht

Offenbach Regen, teils Schnee und wieder heftiger Wind: Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind eher trüb. Eine Ausnahme ist der Freitag.

Feierende könnten an Weiberfastnacht wasserfeste Kostüme gebrauchen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet mit eher grauem Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland am Donnerstag. Tagsüber sei es stark bewölkt, teils gebe es starke oder stürmische Windböen. Außerdem regne es zeitweise leicht. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich maximal zwölf Grad.