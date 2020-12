Nasser Heiligabend: Schneefallgrenze sinkt

Zwei Ausflügler stehen auf dem verschneiten Gipfelplateau des Großen Feldbergs. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Offenbach Der Heiligabend in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfte vielerorts sehr nass werden. Vor allem in Teilen der Eifel, des Westerwalds und des Hunsrücks sowie im Saarland, wo seit Montagabend stellenweise schon bis zu 55 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen seien, könnten bis zum Mittag weitere zehn Liter hinzukommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit.

Bei kleineren Flüssen könne vorübergehend geringe Hochwassergefahr bestehen.