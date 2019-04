später lesen Nationalpark Eifel wird Sternenpark Teilen

Wenn die Städter in Köln oder Düsseldorf Sterne gucken wollen, dann fahren sie am besten aus ihren hell beleuchteten Städten in den Nationalpark Eifel. Dort ist der Nachthimmel so dunkel, dass man sogar die Milchstraße mit Milliarden von schwach strahlenden Sternen sehen kann. Von Elke Silberer, dpa