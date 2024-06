Streit in Wittlich Nach Bluttat auf Säubrennerkirmes: Wie der Prozess vor dem Militärgericht in Spangdahlem abläuft

Nach einer Auseinandersetzung auf der Wittlicher Säubrennerkirmes im vergangenen Jahr wurden zwei Angehörige des US-Militärs als Tatverdächtige festgenommen. Nach der Auseinandersetzung erlag ein 28-jähriger Wittlicher den Verletzungen, die ihm mit einem Messer zugefügt wurden. Der Prozess soll klären, inwieweit ein Soldat der US Air Force in diesen Zwischenfall verwickelt war. Er sitzt seit seiner Festnahme nach der Bluttat im vergangenen Sommer in Haft. Diese Haft hat zwar dieselbe Funktion wie die deutsche Untersuchungshaft, kann aber nicht komplett mit ihr verglichen werden, da es das zeitliche Limit der deutschen „U-Haft“ vom maximal sechs Monaten, in begründeten Fällen maximal zwölf Monaten, in dieser Form nicht gibt.