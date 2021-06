Natur kehrt zurück: Völklinger Hütte entdeckt „Paradies“ neu

Völklingen Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte kehrt die Natur auf dem Gelände der früheren Kokerei immer mehr zurück. Birken wachsen durch Stahlträger. Kletterpflanzen umranken rostige Großrohre. Moose gedeihen im einstigen Teerbecken und Fische schwimmen im Klärbecken von damals.

Im „Paradies“ hält auch die Tierwelt Einzug. Dutzende Bienenstöcke stehen auf einer Wiese. Gelegentlich seien auch schon Wildschweine gesichtet worden, ebenso wie Füchse. Demnächst sollen als Teil eines Kunstprojekts der Hochschule der Bildenden Künste Saar mit ihrem Campus in der Handwerkergasse der Hütte noch vier Pfauen dazu kommen, die eingekauft werden. Die Erweiterung des „Paradieses“, das in anderer Form seit 2009 zu erleben ist, soll am 10. und 11. Juli mit einem „Paradiesfest“ gefeiert werden.