Natur wird stiller: Zugvögel auf dem Weg in den Süden

Mainz Der Sommer ist noch nicht zu Ende, aber viele Zugvögel haben bereits die Reise in den Süden angetreten oder bereiten sich darauf vor. „Mauersegler sind zum großen Teil schon abgezogen“, sagt der rheinland-pfälzische Vogelexperte Christian Dietzen.

Im Unterschied zu den Mauerseglern sind Mehlschwalben zum Teil noch mit der Brut beschäftigt, wie Dietzen erklärt. Am Rhein oder an Baggerseen seien am Abend aber auch schon größere Ansammlungen von Mehl- und Rauchschwalben zu sehen, die sich dort vor dem Flug in den Süden Schlafplätze gesucht haben.