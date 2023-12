Riesige Techno-Party Erste Acts fürs Nature One 2024 bestätigt – Festival verkündet große Namen

Den Besuchern des Nature One dürfte bekannt vorkommen, was die Veranstalter für 2024 angekündigt haben. Auf 22 Floors verteilt sich das Festival, das „die gesamte Bandbreite der elektronischen Musik“ präsentieren will. Von Techno über Hardcore bis Drum’n’Bass und House ist alles dabei. Natürlich soll es auch wieder den „verrücktesten Campingplatz der Welt“ geben. Für den richtigen Sound sorgen laut den Ankündigungen mehr als 350 Acts. Einige davon sind nun bekannt und dürften die Fans aufhorchen lassen.